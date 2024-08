CRIANÇAS...

Liz, filha de Leo Santana, muda tema de aniversário em cima da hora e desespera Lore Improta: 'E agora?'

Dançarina divertiu os seguidores ao compartilhar a situação

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 10:36

Lore Improta, Leo Santana, Liz Crédito: Redes sociais

A noite desta terça-feira (20) foi tensa para a dançarina Lore Improta que, no meio de uma conversa com a pequena Liz, descobriu que a menina decidiu trocar o tema do aniversário.

As duas conversavam quando a filha de Leo Santana surgiu com a roupa da Elza, princesa do filme Frozen. Bem séria e decidida, Liz disse que quer o tema do evento, que vai acontecer em setembro, do filme da Disney.

"Meu aniversário vai ser da 'Frozen'. Depois das 'Esquiletes'", comentou Liz bem decidida do que quer. A mãe, em pleno desespero, explicou que já contratou toda a equipe para fazer a festa do tema do Alvin e os Esquilos.

Filha, sua mãe já fez tudo das 'Esqueletes', véi. E agora?", questionou Lore. E, sem papas na língua, a pequena soltou: "Eu não quero mais. Quero da 'Frozen'".

Mesmo tentando levar a filha na conversa, não teve jeito. Liz decidiu fazer o aniversário com o tema gelado e todo azul, tal qual a princesa Elza.

O evento está marcado para o dia 26 do próximo mês, data em que Liz fará 3 anos. Segundo Lore, ano passado a filha também "aprontou" uma situação bastante parecida.