Lore Improta perdeu R$ 13 mil durante festa beneficente

A dançarina e influenciadora Lore Improta, de 29 anos, decidiu relembrar uma festa beneficente que fez com que ela perdesse R$ 13 mil em uma única noite.



Em conversa ao programa "Que História É Essa, Porchat?" desta terça-feira (25), no GNT, a esposa de Leo Santana revelou que estava no São João da Thaynara OG, quando foi abordada por uma emissora de televisão. Na ocasião, ela foi levada para um ambiente com mais barulho e, por isso, não conseguiu escutar mais nada.