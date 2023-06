Lore Improta bate testa na porta do carro e leva pontos: 'Sangue para todo lado'

A dançarina Lore Improta, esposa do cantor Leo Santana, deixou os milhares de fãs preocupados ao compartilhar um acidente doméstico nesta segunda-feira (19).



Nos stories do Instagram, a mãe de Liz contou que sofreu um acidente doméstico em casa e acabou batendo a testa na quina da porta do seu carro, causando um derramamento de sangue na mesma hora.



A famosa ficou o dia longe das redes sociais para tratar do machucado, mas também revelou que estava sentindo muita dor e não conseguia ficar muito tempo com o celular. "Quase desmaiei. Fui fechar a porta do carro e veio na minha testa. Sangue para todo o lado, quase caio dura no chão", contou.