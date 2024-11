INFLUENCIADORA

Lore Improta sobre ostentação: ‘Conquistamos muitas coisas que preferimos não levar para as redes’

Dançarina comentou que ela e o marido, Léo Santana, preferem não compartilhar sobre seus bens materiais

Publicado em 10 de novembro de 2024 às 17:03

A dançarina e influenciadora Lore Improta falou sobre a ostentação de bens materiais na internet. Em entrevista à Quem, ela revelou que prefere manter algumas conquistas na privacidade.

“Eu e Léo não levamos muito sobre isso. As pessoas nos veem usando alguma algum artigo de luxo, uma joia, mas não é um conteúdo que trago no meu dia a dia. A gente conquistou muitas coisas nos últimos meses muito importantes, sonhos realizados, que a gente preferiu não levar para as redes sociais”, afirma.

Lore diz ainda que os seguidores percebem os bens do casal, mas o foco deles não é destacar esse tipo de conteúdo. “Acho que com o tempo as pessoas que acompanham muito no dia a dia percebem que tem alguma coisa diferente, que aquilo ali não existia, que mudou alguma coisa. A gente deixa mais para as pessoas terem essa percepção mesmo, porque a conquista foi com muita luta“, acrescenta.

Com um conteúdo que mescla dança, família e llifestyle, Lore diz que tem poucos haters e que opta por ser verdadeira com os fãs. “Sou uma pessoa que não tenho muitos haters. As pessoas gostam de me acompanhar. Acho que veem muita verdade no que falo, é uma troca muito verdadeira. Mesmo que isso incomodasse, se estiver me fazendo bem, se eu achar que é o correto a fazer, não mudaria. Estou muito convicta da maneira que levo esses assuntos para dentro da minha casa e para as redes sociais. Tenho muita consciência, não levo qualquer coisa por levar”, explica.