Liz é chamada de 'feia' na escola; Lore Improta reage

Dançarina teve conversa com a pequena e ensinou como lidar com a situação

Lore Improta, 31 anos, voltou a compartilhar as situações que vive com a maternidade em suas redes sociais. Agora, a dançarina dividiu com seus seguidores mais um episódio de Liz na escola. A garotinha de 3 anos foi chamada de feia por um coleguinha e recebeu orientações da mãe.