Louro Mané canta Taylor Swift no Mais Você e viraliza na web

A cantora Taylor Swift ainda não chegou no Brasil para fazer a turnê mundial, mas o Louro Mané, do programa Mais Você, resolveu começar o mês de agosto fazendo uma homenagem à loirinha do mundo pop internacional.



Nesta terça-feira (1°), o parceiro de Ana Maria Braga iniciou o programa cantando a canção que fala sobre uma desilusão amorosa com um amor de verão. Mesmo estando no inverno brasileiro, a cena acabou viralizando nas redes sociais.