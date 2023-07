Luana Piovani é flagrada nua por namorado, que fotografa momento íntimo

Lucas Bitencourt, namorado de Luana Piovani, fotografou a amada nua e publicou em seu perfil no Instagram. No story, o empresário expôs o momento íntimo com a atriz e não escreveu nenhuma legenda.



No clique, Luana Piovani aparece sentada de frente para uma mesa e olhando em direção ao namorado. Em preto e branco, a artista surge de costas, cobrindo as partes íntimas.



No retrato é possível ver algumas das muitas tatuagens que cobrem o corpo da atriz.