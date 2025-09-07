STREAMING

Netflix atualiza lista das série mais assistidas; confira o ranking

Entre as produções, há uma variedade de gêneros e países

Monique Lobo

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 15:59

Séries Netflix Crédito: Reprodução

Todo mundo tem uma série preferida, mas algumas delas vão além e conquistam inúmeros fãs ao longo dos anos. A Netflix divulgou esta semana uma nova atualização do ranking das suas séries mais populares da história.

O ranking foi feito baseado no número de visualizações globais nos primeiros 91 dias de exibição após o lançamento das produções. Ainda segundo o relatório, o cálculo das visualizações é feita a partir de acessos únicos por usuários.

Entre as séries mais assistidas, há uma variedade de gêneros e países. A lista inclui produções recentes que estouraram ao redor do mundo e conquistaram milhões de visualizações, até aquelas que já acumulam muitas temporadas e muitos seguidores ao longo dos anos.

Confira abaixo o ranking:

"Round 6" (1ª temporada): 265,2 milhões de visualizações

Round 6 Crédito: Divulgação

Esta série, de 2021, mostra a saga de Seong Gi-hun, um apostador viciado e cheio de dívidas que aceita um convite para participar de um jogo misterioso que vai premiar o vencedor com uma quantia milionária. Dentro da disputa, ele e os outros jogadores descobrem que os perdedores são eliminados sem piedade.

"Wandinha" (1ª temporada): com 252,1 milhões de visualizações

Wandinha Crédito: Reprodução

De 2022, essa série narra a história da herdeira da Família Addams em suas aventuras na Academia Nevermore. Lá, além de aprender a lidar com seus poderes, ela investiga assassinatos misterioros.

"Adolescência": 142,6 milhões de visualizações

Adolescência Crédito: Reprodução/Netflix

A série foi um sucesso em 2025, ano do seu lançamento. Ela traz a história da família Miller que enfrenta uma acusação de assassinato por um de seus membros: o filho Jamie, de 13 anos. Ele é suspeito de matar uma colega.

"Stranger Things" (4ª temporada): 140,7 milhões de visualizações

Stranger Things Crédito: Divulgaçao

Essa já vem conquistando fãs ao longo dos anos, mas a quarta temporada, de 2022, teve ainda mais destaque. Nela, o grupo de amigos estão separados e enfrentam os desafios do ensino médio. Mas, uma nova ameaça surge em Hawkins.

"Dahmer - Um Canibal Americano": 115,6 milhões de visualizações

Dahmer - Um Canibal Americano Crédito: Divulgação/Netflix

Essa minissérie de 2022 narra a história de Jeffrey Dahmer, um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. Ele matou 17 homens e meninos, além de torturá-los.

"Bridgerton" (1ª temporada): 113,3 milhões de visualizações

Bridgerton Crédito: divulgação

Outra que já coleciona uma legião de seguidores é "Bridgerton". Mas, sua primeira temporada é ainda a mais assistida. A história é baseada no livro de Julia Quinn e acontece em torno da jovem Daphne que busca um marido, em Londres, no século XIX.

"O Gambito da Rainha": 112,8 milhões de visualizações

O Gambito da Rainha Crédito: Reprodução/Netflix

Essa produção, de 2020, conta a história de Beth Harmon, uma prodígio do xadrez. Ambientada nos anos de 1950, a série mostra a batalha que a jovem enfrenta com o vício em remédios e o machismo no esporte.

"La Casa de Papel" (4ª temporada): 106 milhões de visualizações

La Casa de Papel Crédito: Reprodução/Netflix

A produção espanhola estreou em 2020 a quarta parte da saga. Nela, o Professor acredita que Lisboa foi morta e o grupo precisa salvar Nairóbi, que foi baleada. Uma disputa dentro da equipe também cria mais dificuldades a plano.

"Bridgerton" (3ª temporada): 106 milhões de visualizações

Bridgerton Crédito: Liam Daniel/Netflix

Mais uma temporada da série ficou entre as mais assistidas. Nesta, a história foca em Penélope Colin. Enquanto ela busca manter sua vida secreta como Lady Whistledown, ele tenta ajudá-la a ganhar confiança na busca por um marido. Mas, a amizade começa a ganhar contornos diferentes.

"O Agente Noturno" (1ª Temporada): 98,2 milhões de visualizações

O Agente Noturno Crédito: Divulgação/Netflix

Nesta série, de 2023, o agente do FBI Peter Sutherland atende uma ligação de emergência que envolve uma conspiração que pode atingir em cheio os Estados Unidos. Para acabar com o plano, ele coloca sua própria vida em risco.

"A Grande Ilusão": 98,2 milhões de visualizações

A Grande Ilusão Crédito: Divulgação/Netflix