Aperte play, vá ao palco e saboreie esses cinco golpes que você tá merecendo

Flavia Azevedo

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 08:00

Ney Matogrosso Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

Ney Matogrosso na intimidade do Tiny Desk

Você já ouviu um gigante da música brasileira no colo da platéia, em vez de no palco? Pois Ney Matogrosso fez exatamente isso e tirar o “amplificador” da jogada só aumentou o efeito. O Tiny Desk Brasil, versão nacional do lendário formato da NPR, encerrou sua primeira temporada com o episódio-choque Ney. Com banda reduzida, estantes, uma mesa, gravação ao vivo - nenhum artifício demais - o cantor revisita clássicos como “Jardins da Babilônia” e “Sangue Latino” com aquele sopro de frescor que, paradoxalmente, é a característica mais marcante desse senhor de 82 anos. Se você quer redescobrir música sem filtro e sem plateia disputando selfie, é só pesquisar Ney Matogrosso Tiny Desk.

Eu não gosto de cupim, mas desse sim

Aqui não é dica hipster retocada: é roots, faz calor, a roupa fica cheirando a gordura, mas o cupim começa a cozinhar às 5h da manhã. Também por isso, ele se desfaz na boca e lhe convence de que podemos nos apaixonar por um pedaço de carne. Ambiente simples, alma de encontro e uma cerveja gelada é praticamente inevitável. Reserve mesa, convoque amigos, dê tempo ao tempo. Tô falando do Bar Do Ney (ou Point do Bode), na Pituba. Tel 71 98383 71693.

Sobre o terror real

Tenso e sem filtros. Só imagem de câmera de polícia, celular, corpo envolvido e o resultado do encontro de racismo, privilégios e leis de “stand your ground” com uma briga de banal de vizinhos, na Flórida. The Perfect Neighbor (A vizinha perfeita) cansa os olhos, causa vertigem e faz a gente pensar em como baixar o tom é cada vez mais necessário. A história: Ajike Owens, mãe negra de quatro filhos, morta pela vizinha branca depois de queixas sobre crianças brincando na rua. O formato? Nenhuma narração, quase nenhuma música, nenhuma dramatização exagerada. É difícil de assistir, mas necessário. Tá na Netflix.

Felipe Guedes e Joabe Reis são atrações Crédito: divulgação

O trombone de Joabe Reis no Oxe É Jazz

Neste sábado (8), o Parque Costa Azul vira território de groove e improviso. É mais dia de Oxe É Jazz, e quem segura o trombone - e o espírito da coisa - é o capixaba Joabe Reis. Seu som não é “mais um jazz”: é conversa com o funk, o hip-hop, o samba e alma. Joabe chega com uma banda afiada, dessas que transformam o palco em celebração e manifesto ao mesmo tempo. O resultado é quente, dançante, e faz jus ao nome do festival: um jazz com sotaque baiano e coração atlântico. O multi-instrumentista baiano Felipe Guedes também está entre as atrações. Só chegar. a partir das 18h30. É de graça e a céu aberto.

A série engraçada (e ácida) que você não pensou em ver

Antón, um veterinário roots, troca pastos por um pet-shop de luxo e entra no universo dos pets tratados como filhos. Um ambiente povoado de chihuahuas ególatras, doenças inventadas e carências humanas transferidas pros bichos. Também na Netflix, a série Animal tem humor, mas trata de temas importantes como virilidade tóxica, humanização dos animais de estimação e identidades que se perdem no rótulo “urbano chique”. Se você precisa de leveza para ver crítica social mexendo com ração de cachorro, essa série entrega. Coloque-a pra rodar com paz, traga o balde de pipoca, e observe: quanto mais você ri, mais pensa.

ÊTA MUNDO MELHOR Samir avisa a Picolé e Asdrúbal sobre a ida de Zulma para o Rio de Janeiro. Sandra planeja comprar a casa de Celso. Zenaide se encanta por Asdrúbal. Samir, Simbá e as crianças se unem para impedir Zulma de atrapalhar a viagem de Candinho. Sandra muda sua identidade para Baronesa Deschamps. Manoela aconselha Estela a esperar ter certeza de seu sentimento por Celso para realizar o casamento. Túlio conversa com Tamires. Candinho e Dita retornam a São Paulo. Zé dos Porcos afirma que se casará com Maria Divina. Francine vê quando Carmem volta para a cidade. Asdrúbal confidencia a Candinho que tem sentimentos por Zenaide. Estela e Celso sofrem um assalto. 18h40

DONA DE MIM Nina não acredita em Danilo, e exige que o rapaz se afaste de Filipa. Marlon pensa em Leo. Danilo pede que Leo leve novos remédios para Filipa. Ryan pede que Lucas descubra sobre a nova operação policial na Barreira. Sofia torce pela união de Samuel e Leo. Sem que Filipa perceba, Leo dá um remédio comprado por Danilo para Filipa. Leo nota a melhora de Filipa e sonda Danilo. Davi conta a Leo que viu Marlon com Bárbara. Jaques descobre que Danilo comprou novos remédios para Filipa. Yara, Stephany e as costureiras fazem uma surpresa a Leo, e avisam que a coleção não irá parar. 19h45