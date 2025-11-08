Aperte play, vá ao palco e saboreie esses cinco golpes que você tá merecendo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 08:00
Ney Matogrosso na intimidade do Tiny Desk
Você já ouviu um gigante da música brasileira no colo da platéia, em vez de no palco? Pois Ney Matogrosso fez exatamente isso e tirar o “amplificador” da jogada só aumentou o efeito. O Tiny Desk Brasil, versão nacional do lendário formato da NPR, encerrou sua primeira temporada com o episódio-choque Ney. Com banda reduzida, estantes, uma mesa, gravação ao vivo - nenhum artifício demais - o cantor revisita clássicos como “Jardins da Babilônia” e “Sangue Latino” com aquele sopro de frescor que, paradoxalmente, é a característica mais marcante desse senhor de 82 anos. Se você quer redescobrir música sem filtro e sem plateia disputando selfie, é só pesquisar Ney Matogrosso Tiny Desk.
Eu não gosto de cupim, mas desse sim
Aqui não é dica hipster retocada: é roots, faz calor, a roupa fica cheirando a gordura, mas o cupim começa a cozinhar às 5h da manhã. Também por isso, ele se desfaz na boca e lhe convence de que podemos nos apaixonar por um pedaço de carne. Ambiente simples, alma de encontro e uma cerveja gelada é praticamente inevitável. Reserve mesa, convoque amigos, dê tempo ao tempo. Tô falando do Bar Do Ney (ou Point do Bode), na Pituba. Tel 71 98383 71693.
Sobre o terror real
Tenso e sem filtros. Só imagem de câmera de polícia, celular, corpo envolvido e o resultado do encontro de racismo, privilégios e leis de “stand your ground” com uma briga de banal de vizinhos, na Flórida. The Perfect Neighbor (A vizinha perfeita) cansa os olhos, causa vertigem e faz a gente pensar em como baixar o tom é cada vez mais necessário. A história: Ajike Owens, mãe negra de quatro filhos, morta pela vizinha branca depois de queixas sobre crianças brincando na rua. O formato? Nenhuma narração, quase nenhuma música, nenhuma dramatização exagerada. É difícil de assistir, mas necessário. Tá na Netflix.
O trombone de Joabe Reis no Oxe É Jazz
Neste sábado (8), o Parque Costa Azul vira território de groove e improviso. É mais dia de Oxe É Jazz, e quem segura o trombone - e o espírito da coisa - é o capixaba Joabe Reis. Seu som não é “mais um jazz”: é conversa com o funk, o hip-hop, o samba e alma. Joabe chega com uma banda afiada, dessas que transformam o palco em celebração e manifesto ao mesmo tempo. O resultado é quente, dançante, e faz jus ao nome do festival: um jazz com sotaque baiano e coração atlântico. O multi-instrumentista baiano Felipe Guedes também está entre as atrações. Só chegar. a partir das 18h30. É de graça e a céu aberto.
A série engraçada (e ácida) que você não pensou em ver
Antón, um veterinário roots, troca pastos por um pet-shop de luxo e entra no universo dos pets tratados como filhos. Um ambiente povoado de chihuahuas ególatras, doenças inventadas e carências humanas transferidas pros bichos. Também na Netflix, a série Animal tem humor, mas trata de temas importantes como virilidade tóxica, humanização dos animais de estimação e identidades que se perdem no rótulo “urbano chique”. Se você precisa de leveza para ver crítica social mexendo com ração de cachorro, essa série entrega. Coloque-a pra rodar com paz, traga o balde de pipoca, e observe: quanto mais você ri, mais pensa.
NOVELAS
ÊTA MUNDO MELHOR Samir avisa a Picolé e Asdrúbal sobre a ida de Zulma para o Rio de Janeiro. Sandra planeja comprar a casa de Celso. Zenaide se encanta por Asdrúbal. Samir, Simbá e as crianças se unem para impedir Zulma de atrapalhar a viagem de Candinho. Sandra muda sua identidade para Baronesa Deschamps. Manoela aconselha Estela a esperar ter certeza de seu sentimento por Celso para realizar o casamento. Túlio conversa com Tamires. Candinho e Dita retornam a São Paulo. Zé dos Porcos afirma que se casará com Maria Divina. Francine vê quando Carmem volta para a cidade. Asdrúbal confidencia a Candinho que tem sentimentos por Zenaide. Estela e Celso sofrem um assalto. 18h40
DONA DE MIM Nina não acredita em Danilo, e exige que o rapaz se afaste de Filipa. Marlon pensa em Leo. Danilo pede que Leo leve novos remédios para Filipa. Ryan pede que Lucas descubra sobre a nova operação policial na Barreira. Sofia torce pela união de Samuel e Leo. Sem que Filipa perceba, Leo dá um remédio comprado por Danilo para Filipa. Leo nota a melhora de Filipa e sonda Danilo. Davi conta a Leo que viu Marlon com Bárbara. Jaques descobre que Danilo comprou novos remédios para Filipa. Yara, Stephany e as costureiras fazem uma surpresa a Leo, e avisam que a coleção não irá parar. 19h45
TRÊS GRAÇAS Gerluce decide devolver o dinheiro e consegue sair pela janela do quarto, observada por Célio. Cristiano registra o momento em que Gerluce sai do quarto das Três Graças pela janela. Samira conta a Raul sobre seu passado. Maggye convida Júnior para jantar em sua casa. Lígia diz a Joélly que a filha entenderá o motivo de Gerluce esconder a identidade de seu pai. O pastor avisa a Kellen que o pai de Joélly será liberado da prisão. Leonardo deixa claro a Viviane que está interessado nela. Lucélia observa Maggye conversando com Júnior. Josefa resiste ao remédio que Arminda a obriga a tomar. Gerluce se desespera ao encontrar Lígia desmaiada em casa. 21h20