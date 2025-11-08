Comida de restaurante em casa: descubra quanto custa ter um chef profissional na sua cozinha por um dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 06:00
Comer não é só uma necessidade, mas uma experiência cultural. Em cada país do mundo, os alimentos ganham novas formas e os festejos costumam, na maioria das vezes, envolver uma grande mesa cheia de comida e pessoas especiais. Afinal, em algo o mundo todo concorda: uma festa pede uma boa comida. Em comemorações familiares, por vezes o próprio evento ganha o nome do prato do dia: "churrasco", "feijoada" etc.
Com a proposta de trazer ainda mais sabor para esses momentos, ou mesmo poupar esforços dos anfitriões nas reuniões de amigos, família ou até em um jantar romântico, o serviço de "personal chef" ou "chefe pessoal" vem ganhando espaço. Já em alta entre famosos, que muitas vezes contratam esse tipo de profissional de forma fixa para cozinhar para a família, ou entre entusiastas da gastronomia, o serviço oferece um experiência digna de restaurante dentro da sua casa.
Personal chef
Para Lucas Tourinho, chef soteropolitano que já trabalhou no Amado, em estabelecimentos do Grupo Origem e até no conceituado D.O.M de São Paulo, fornecer esse serviço passou a fazer todo o sentido na sua vida e na vida dos clientes. Ser "personal chef" para ele é poder "vivenciar o contato direto com quem prova, o retorno imediato, a construção de experiências reais que me realizam e instigam para que eu refine ainda mais o meu trabalho". Já do outro lado, ele garantiu que "os clientes dão muito valor a esse tipo de trabalho e se interessam por tudo que envolve o bem comer e o comer bem".
Lucas Tourinho, personal chef
Também natural de Salvador, Gabryel Boaventura, de 29 anos, escolheu ser "personal chef" para "propor experiências gastronômicas". Após se formar em gastronomia em 2017 e trabalhar em conceituados restaurantes da cidade, ele percebeu que existia um público de pessoas que "valorizam a experiência, o momento, o conforto de estar em casa com um serviço de alto nível". O jovem, então, uniu seu desejo de criar com a vontade das pessoas de experimentar suas criações no local mais afetivo que existe: a própria casa.
Em Salvador, os valores para usufruir de um chef pessoal durante uma refeição do dia variam de R$100 até cerca de R$800 reais por pessoa. "Uma pizza mesmo, pode ter uma de R$ 10,00 e uma de R$ 100,00, o que você busca em pagar uma de R$ 100,00? Com meu trabalho, por exemplo, ofereço uma experiência, além do alimento. Assim, para manter a qualidade tenho um valor mínimo para o serviço de Personal Chef e esse valor contempla até 10 participantes", explica Lucas Tourinho, que é especializado em Gestão de Alimentos pelo SENAC.
O preço pela experiência também pode variar de acordo com a cidade, o menu escolhido e o nível da experiência, que já inclui compra dos ingredientes de qualidade e o serviço completo da refeição, o que significa cozinhar, empratar e servir. Alguns utensílios necessários costumam ser levados pelo profissional, mas no caso de uma mesa posta especial, com pratarias e louças, isso pode ser comprado à parte.
"No meu caso, eu costumo incluir tudo: desde a criação do cardápio, a compra dos ingredientes, até o preparo e finalização dos pratos no local. Eu levo meus utensílios básicos de trabalho, como facas, panelas e algumas louças de apoio, mas normalmente uso a estrutura da casa: fogão, forno, geladeira e os utensílios do cliente", detalhou Gabryel Boaventura.
Os dois 'personal chefs' entrevistados pelo CORREIO garantiram que não é necessário cozinha de luxo nenhuma. "Não precisa de nada muito elaborado, com um fogão funcionando, uma pia com água corrente, uma geladeira e um espaço de bancada pra eu trabalhar, já dá para fazer acontecer", garantiu Gabryel. Já Lucas contou que já chegou a cozinhar em uma cozinha sem fogão e afirmou que "tudo é adaptável".
Na parte da construção do menu, o serviço funciona como uma "faca de dois gumes", para usar o linguajar gastronômico. Ambos os profissionais explicaram que costumam ser procurados pelo cliente já com um direcionamento e daí procuram entender os gostos e restrições para criar o cardápio do evento. "Busco saber um pouco mais sobre meu cliente e sobre seus gostos, restrições, alergias e um pouco mais sobre a proposta do evento e assim eu faço minha sugestão de menu", contou Lucas.
"É um trabalho conjunto, sabe? O cliente participa, mas eu trago as ideias e o toque técnico pra deixar o jantar realmente especial", completou Gabryel.
A percepção de Tourinho é que o serviço de um "personal chef" é procurado por um público bem seleto, digamos assim. "Ainda é um público bastante nichado. Entusiastas da gastronomia, pessoas que gostam de desfrutar da boa culinária, viver experiências. Porque é algo totalmente diferente de um restaurante", contou.
Já Gabryel explicou que os clientes estão se ampliando com as pessoas desfrutando e indicando o serviço para conhecidos que querem proporcionar um momento especial, com a garantia de uma boa comida pensada para a ocasião. "Hoje em dia tem de tudo: casais que querem fazer algo especial em casa, famílias que querem fugir do restaurante, amigos que querem se reunir pra curtir uma noite diferente, pessoas com dieta específica que querem comer bem, com qualidade e com segurança", ressaltou.