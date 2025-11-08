EXPERIÊNCIA

Comida de restaurante em casa: descubra quanto custa ter um chef profissional na sua cozinha por um dia

Em alta entre os famosos, contratar um 'personal chef' pode ser uma opção interessante para comer bem e em segurança em momentos especiais

Elis Freire

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 06:00

Gabryel Boaventura, de 29 anos, é formado em Gastronomia e trabalha como personal chef em Salvador Crédito: Gabryel Boaventura

Comer não é só uma necessidade, mas uma experiência cultural. Em cada país do mundo, os alimentos ganham novas formas e os festejos costumam, na maioria das vezes, envolver uma grande mesa cheia de comida e pessoas especiais. Afinal, em algo o mundo todo concorda: uma festa pede uma boa comida. Em comemorações familiares, por vezes o próprio evento ganha o nome do prato do dia: "churrasco", "feijoada" etc.

Com a proposta de trazer ainda mais sabor para esses momentos, ou mesmo poupar esforços dos anfitriões nas reuniões de amigos, família ou até em um jantar romântico, o serviço de "personal chef" ou "chefe pessoal" vem ganhando espaço. Já em alta entre famosos, que muitas vezes contratam esse tipo de profissional de forma fixa para cozinhar para a família, ou entre entusiastas da gastronomia, o serviço oferece um experiência digna de restaurante dentro da sua casa.

Personal chef 1 de 18

Para Lucas Tourinho, chef soteropolitano que já trabalhou no Amado, em estabelecimentos do Grupo Origem e até no conceituado D.O.M de São Paulo, fornecer esse serviço passou a fazer todo o sentido na sua vida e na vida dos clientes. Ser "personal chef" para ele é poder "vivenciar o contato direto com quem prova, o retorno imediato, a construção de experiências reais que me realizam e instigam para que eu refine ainda mais o meu trabalho". Já do outro lado, ele garantiu que "os clientes dão muito valor a esse tipo de trabalho e se interessam por tudo que envolve o bem comer e o comer bem".

Lucas Tourinho, personal chef 1 de 9

Também natural de Salvador, Gabryel Boaventura, de 29 anos, escolheu ser "personal chef" para "propor experiências gastronômicas". Após se formar em gastronomia em 2017 e trabalhar em conceituados restaurantes da cidade, ele percebeu que existia um público de pessoas que "valorizam a experiência, o momento, o conforto de estar em casa com um serviço de alto nível". O jovem, então, uniu seu desejo de criar com a vontade das pessoas de experimentar suas criações no local mais afetivo que existe: a própria casa.

Mas, quanto custa?

Em Salvador, os valores para usufruir de um chef pessoal durante uma refeição do dia variam de R$100 até cerca de R$800 reais por pessoa. "Uma pizza mesmo, pode ter uma de R$ 10,00 e uma de R$ 100,00, o que você busca em pagar uma de R$ 100,00? Com meu trabalho, por exemplo, ofereço uma experiência, além do alimento. Assim, para manter a qualidade tenho um valor mínimo para o serviço de Personal Chef e esse valor contempla até 10 participantes", explica Lucas Tourinho, que é especializado em Gestão de Alimentos pelo SENAC.

O preço pela experiência também pode variar de acordo com a cidade, o menu escolhido e o nível da experiência, que já inclui compra dos ingredientes de qualidade e o serviço completo da refeição, o que significa cozinhar, empratar e servir. Alguns utensílios necessários costumam ser levados pelo profissional, mas no caso de uma mesa posta especial, com pratarias e louças, isso pode ser comprado à parte.

"No meu caso, eu costumo incluir tudo: desde a criação do cardápio, a compra dos ingredientes, até o preparo e finalização dos pratos no local. Eu levo meus utensílios básicos de trabalho, como facas, panelas e algumas louças de apoio, mas normalmente uso a estrutura da casa: fogão, forno, geladeira e os utensílios do cliente", detalhou Gabryel Boaventura.

Precisa de uma cozinha de luxo?

Os dois 'personal chefs' entrevistados pelo CORREIO garantiram que não é necessário cozinha de luxo nenhuma. "Não precisa de nada muito elaborado, com um fogão funcionando, uma pia com água corrente, uma geladeira e um espaço de bancada pra eu trabalhar, já dá para fazer acontecer", garantiu Gabryel. Já Lucas contou que já chegou a cozinhar em uma cozinha sem fogão e afirmou que "tudo é adaptável".

E o cardápio, como funciona?

Na parte da construção do menu, o serviço funciona como uma "faca de dois gumes", para usar o linguajar gastronômico. Ambos os profissionais explicaram que costumam ser procurados pelo cliente já com um direcionamento e daí procuram entender os gostos e restrições para criar o cardápio do evento. "Busco saber um pouco mais sobre meu cliente e sobre seus gostos, restrições, alergias e um pouco mais sobre a proposta do evento e assim eu faço minha sugestão de menu", contou Lucas.

"É um trabalho conjunto, sabe? O cliente participa, mas eu trago as ideias e o toque técnico pra deixar o jantar realmente especial", completou Gabryel.



Quem procura o serviço?

A percepção de Tourinho é que o serviço de um "personal chef" é procurado por um público bem seleto, digamos assim. "Ainda é um público bastante nichado. Entusiastas da gastronomia, pessoas que gostam de desfrutar da boa culinária, viver experiências. Porque é algo totalmente diferente de um restaurante", contou.