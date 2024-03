CONSTRANGIMENTO

Luana Piovani revela que teve água cortada por problema com banco; entenda

Luana ainda revelou que por não conseguir pagar por suas compras, teve que deixar as sacolas no supermercado

"Estou com um compromisso, gente me esperando em casa, vim no supermercado e essa bomba de banco não funciona. Vou marcar de novo aqui o Millennium [...] Bom, o meu cartão de crédito não passa, não consigo passar com o MB WAY, que aqui seria o débito", disse.