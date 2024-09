FIM DA LINHA

Lucas Guedez revela real motivo do fim da amizade com Gkay

Influenciador contou situação durante entrevista a um podcast

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 11:05

Gkay e Lucas Guedez Crédito: Redes sociais

Desde o episódio envolvendo o cancelamento de Gkay no final de 2023, muitos internautas perceberam o afastamento da influenciadora com Lucas Guedez, um grande amigo que ela tinha. Após meses do ocorrido, o criador de conteúdo resolveu se manifestar.

Durante conversa com a Tatá Estaniecki, no podcast PodDelas, no YouTube, Lucas contou que as pessoas ainda acreditam que ele e Gkay ainda são próximos e amigos, mas, na verdade, não se falam há bastante tempo e a amizade acabou de vez.

"Uma pessoa que a galera fica [questionando] que eu não sou mais amigo, e que eu não decidi ter mais amizade foi a Gkay. O resto eu continuo amigo e vida que segue", afirmou.

Após a entrevista, o colunista Leo Dias, em seu site, contou que a humorista deixou de seguir Lucas Guedez nas redes sociais por ciúmes. Isso porque, para Gkay, o influenciador tinha o hábito de pular de amizade em amizade, sem permanecer com amigos fixos, o que não teria agradado tanto a influencer da moda.