PERRENGUE

Lucas Lucco atola carro na areia e recebe ajuda de fã em praia na Bahia; veja vídeo

O artista está passando o final do ano em Barra Grande

O cantor Lucas Lucco compartilhou um perrengue chique nas redes sociais neste domingo (29). O artista, que passa o final do ano em Barra Grande, distrito de Maraú, atolou o carro na areia durante a noite e precisou pedir ajuda para uma fã.

No vídeo, o artista aparece tentando, sozinho, empurrar o carro. “Consegui atolar o carro”, escreveu na publicação. A rua onde o carro atolou estava escura e poucos carros passavam pelo local.

Uma fã que passava pela região decidiu ajudar o artista. Após empurrar o veículo, a jovem ganhou um abraço e uma foto com Lucas Lucco. “Ninguém quis me ajudar e ela me ajudou, obrigada”, agradeceu.