Luciana Gimenez explica por que criou filho de Mick Jagger longe dos holofotes

Entretanto, apesar de atualmente estar expondo esses momentos com o herdeiro, nem sempre foi assim. Em uma recente entrevista à revista Quem, a apresentadora falou que sempre respeitou o tempo do filho, de se expor publicamente. Segundo ela, foi perceptível desde cedo que, para ele se desenvolver melhor, ele deveria ter uma vida fora dos holofotes.

"Criei meu filho extremamente protegido, sem fazer publi, sem ganhar dinheiro em cima dele, sem deixar que as pessoas usassem a imagem dele... fiz o melhor que pude. Não sei até que nível isso foi certo ou errado. Hoje em dia, as pessoas têm muito costume de expor a vida dos seus filhos, o crescimento, mas eu, na época, optei por não fazer isso", declarou.

"Claro que a exposição existe, até porque ele é filho de pessoas famosas, mas o máximo que pude, preservei a imagem do meu filho. Deixei ele crescer com os amigos sem tanta exposição. Foi minha opção para aquele momento porque achava que ele seria mais feliz assim. Ele me diz que deu certo, já que sempre foi muito avesso à exposição e à publicidade. Então, acho que foi uma escolha sensata", continuou. Luciana ainda comentou que sofreu com o julgamento do público, que se sentia no "direito de se intrometer na criação de filhos de famosos".