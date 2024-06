Ludmilla compra apartamento em Miami com vista para o mar

O apartamento conta com amplas janelas, 4 quartos e vista para o mar

De Duque de Caxias para Miami: Ludmilla compartilhou em suas redes sociais nesta quinta, 13, que comprou um apartamento em Miami, na Flórida. Ela detalhou que fez a compra enquanto estava nos Estados Unidos para participar do festival Coachella, em abril.

O apartamento conta com amplas janelas, 4 quartos e vista para o mar. O produtor e agora vizinho da cantora, Rodrigo Branco, mostrou detalhes da vista.

Ver essa foto no Instagram

A cantora vai se apresentar no Rock In Rio no dia 19 de setembro, que tem como outros headliners Travis Scott e 21 Savage.