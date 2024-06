Ludmilla anuncia turnê ‘Numanice #3’ e divulga data de apresentação em Salvador

Ludmilla acaba de divulgar as datas da turnê ‘Numanice #3’ – projeto de samba da carioca, que vai passar por diversas cidades do Brasil e do exterior. Entre os destinos confirmados estão Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém, Curitiba, Florianópolis, Natal, Brasília, Miami (EUA) e Lisboa (Portugal).

A terceira etapa do projeto faz sua estreia na capital baiana, no dia 17 de agosto, no WET. Com realização da Salvador Produções, os ingressos começam a ser vendidos em breve.