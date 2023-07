Ludmillah Anjos é transferida de hospital após acidente de carro

A cantora e ex-The Voice Ludmillah Anjos, precisou ser transferida de hospital nesta quarta-feira (19). Ela saiu do Hospital de Base de Brasília para o Hospital Santa Lúcia, também na capital federal.



A artista, apesar do grave acidente, está estável. Ludmilla teve as costelas fraturadas e sangramento interno no fígado e na cabeça, mas não houve a necessidade de cirurgia, segundo a assessoria da cantora.