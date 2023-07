Ludmillah Anjos segue em observação após acidente, diz equipe da artista

Ludmillah Anjos, ex-The Voice. Crédito: Redes sociais

A cantora e atriz Ludmillah Anjos, de 35 anos, permanece internada em um hospital de Brasília, após sofrer um acidente de carro enquanto gravava um filme no último domingo (16).



A equipe da artista, através dos stories do Instagram dela, pediu que os seguidores continuassem orando pela recuperação da cantora, que fraturou as costelas, teve sangramento interno na cabeça e no fígado.

Equipe da cantora Ludmillah Anjos. Crédito: Redes sociais

No acidente, quatro pessoas entre 25 e 39 ficaram feridas. Todas participavam da gravação de uma produção audiovisual. As vítimas ficaram presas às ferragens do veículo, que bateu em um poste na região do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).