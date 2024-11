NO RIO

Luedji Luna canta com Adriana Calcanhotto antes de show especial em Salvador

Adriana dedicou a canção ao pianista Arthur Moreira Lima e ao poeta e compositor Antonio Cicero

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 14:09

Durante o concerto do Projeto Aquarius neste sábado (02) no Rio de Janeiro, Adriana Calcanhotto e Luedji Luna, cantoras convidadas pela Orquestra Sinfônica Brasileira, emocionaram o público ao cantar, juntas, a música “Fico assim sem você”.

Por ser Dia de Finados, Adriana dedicou a canção ao pianista Arthur Moreira Lima e ao poeta e compositor Antonio Cicero, que morreram recentemente.

Nas redes sociais, Luedji celebrou o encontro com Calcanhotto. “Eu cantei com minha referência”, disse em postagem no X.

A cantora baiana se apresenta no próximo dia 20 de novembro, em Salvador. O show será às 20h, no Largo da Mariquita, com repertório em homenagem a Sade Adu.