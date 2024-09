TV

Luiz Bacci afastado: apresentador do 'Cidade Alerta' e Record se manifestam

Após a ausência do jornalista Luiz Bacci na edição desta quinta-feira, 5, no Cidade Alerta, sites de notícias especularam seu afastamento do jornal da Record TV. Ao contrário do que foi noticiado por alguns veículos, o apresentador negou que tenha sido afastado do programa e disse que sua falta teria sido causada por uma questão de saúde.