Machismo, relação abusiva e gordofobia: podcast com relato de traição expõe meio literário

Editora brasileira teve que se manifestar após pressão de leitores por conta do episódio

Larissa Almeida

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 11:28

André Conti e Vanessa Barbara Crédito: Reprodução

O episódio mais recente do podcast Rádio Novelo ganhou repercussão nas redes sociais ao trazer o relato da escritora e jornalista Vanessa Bárbara sobre a relação conturbada que viveu com o editor André Conti durante o casamento de cinco anos. No programa, ela contou como uma nota fiscal que continha o CPF do então marido, e havia sido emitida por um hotel, fez com que ela desse início à descoberta de traições e de um grupo polêmico composto por pseudointelectuais da elite cultural brasileira.

No podcast, Vanessa conta que instalou um aplicativo espião no computador do então marido e, através dele, descobriu uma espécie de grupo no e-mail, que se chamava “Fotos Pós Chernobyl”. O intuito do grupo, a princípio, era compartilhar fotos da arquitetura urbana de Chernobyl após o acidente nuclear.

Só que os 15 integrantes – todos homens e envolvidos com a produção ou edição de livros – passaram a usar o espaço virtual também para contar as aventuras sexuais extraconjugais, tecer comentários misóginos, gordofóbicos e machistas sobre o corpo de mulheres e compartilhar histórias do cotidiano. Através do grupo, a jornalista descobriu as traições de André e, posteriormente, colocou ponto final na relação.

Ao revisitar a história, que ocorreu há 14 anos, Vanessa Bárbara, sem citar nomes, disse que o ex-marido era dono de uma editora de renome. Bastou isso para que o mundo editorial brasileiro viesse a expor prints dos envolvidos no grupo, levando a maioria deles a se manifestar através de notas nas redes sociais e em sites próprios.

André Conti e editora se pronunciam

O editor André Conti, ex-marido de Vanessa e sócio-proprietário da editora Todavia, se manifestou nas redes sociais e assumiu a culpa pelos erros cometidos no passado contra a jornalista. “Há catorze anos, cometi uma série de erros dolorosos que culminaram no fim de um casamento, episódio narrado agora num podcast. Tive quase quinze anos para refletir sobre o que aconteceu: as mentiras, a manipulação, a pequenez. Esse adultério, e a rede de mentiras que criei em torno dele, terminou por afetar a vida de dezenas de pessoas”, começou o editor.

“Num grupo de e-mails, expus pessoas, traí amigos e colegas e inventei intrigas. Manipulei e coagi minha ex-esposa de forma machista e misógina. Depois de catorze anos, tenho uma vida diferente e me sinto uma pessoa diferente, mas sei que independentemente dos anos e do meu arrependimento, e desse e de qualquer texto, as cicatrizes que deixei seguem machucando. Peço desculpas mais uma vez a todos que envolvi, em primeiro lugar para a Vanessa e sua família”, completou.

Por meio de comunicado, a editora Todavia reconheceu a gravidade dos acontecimentos narrados no podcast. “Compreendemos a indignação causada pelos diversos exemplos de machismo e misoginia contidos no episódio, ocorrido há 14 anos, e nos solidarizamos com a justa revolta que gerou em muitas e muitos ouvintes. Sentimos muito, sobretudo, pelo sofrimento causado à vítima”, disse.

A editora ainda destacou que, nos últimos anos, o debate em torno das relações de gênero se aprofundou. “[...] situações que no passado eram normalizadas felizmente estão deixando de ser, graças à coragem de mulheres que decidem quebrar o silêncio. [...] Temos consciência que dar visibilidade às práticas machistas nos ajudam a evitar que ações como as narradas no podcast se repitam”, concluiu.

Atual esposa sai em defesa de editor

No Substack, a escritora Natércia Pontes, atual esposa de André Conti, defendeu o marido, com quem tem duas filhas. Ela afirmou que Vanessa Bárbara, a quem chama pelo pseudônimo de Mabel, pede constantemente o apoio de André para vender os livros e pontuou que o contato mantido é incoerente diante do modo que ela o retratou no podcast.

“Em pouco mais de seis meses, o que mudou no caráter do destinatário do último e-mail, datado do dia 17/06/2024, e o monstro que ela pinta no podscast? Eu queria saber”, afirmou em trecho do texto.

Natércia admitiu os erros do marido, mas ressaltou que tudo aconteceu há muito tempo. “Meu marido errou. Mentiu. Foi um crápula imaturo. Há catorze anos. Hoje ele tem 44, uma família, boletos a pagar, angústias existenciais como qualquer um [...]. E continua sendo crucificado, chantageado, ameaçado por essa senhorinha de Santana desde então. Há CATORZE anos”, deu ênfase.

No início do texto, ela também relativizou a traição sofrida por Vanessa, bem como a existência do grupo polêmico no qual estava inserido. “Tomou um chifre (quem nunca?) durante um casamento imaturo, sem sexo, cheio de mentiras e abusos psicológicos do meu marido e esforços concomitantes para que a Santinha da ZN [...] não sofresse tanto”, pontuou.