CONVERSAS EXPOSTAS

Mãe da ex de Nattanzinho desabafa após cantor assumir namoro com Rafa Kalimann

‘Ex- sogra’ do artista contou que ele falava em casamento e planejava casa com sua filha Layla Samille

A mãe da ex-namorada do cantor Nattanzinho, Neurismar Costa, desabafou nesta sexta (20), após o artista assumir namoro com a apresentadora Rafa Kalimann. O cantor havia confirmado fim de namoro com a filha de Neurismar, Layla Samille, no final de novembro e menos de um mês depois postou uma foto ao lado da ex-BBB e chamou carinhosamente o pai de Rafa de “sogro”.