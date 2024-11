NOS PALCOS

Cantor Nattan desabafa após descoberta de doença: ‘Sou uma nova pessoa’

O cantor relatou sobre um momento pessoal difícil que viveu no final de 2023

O cantor Nattan, conhecido também como Nattanzinho, passou por um momento pessoal e profissional difícil no ano passado, após contrair a bactéria H. pylori. O diagnóstico da doença e o processo de tratamento obrigou o artista a cancelar uma série de shows e trouxe à tona a necessidade de mudanças drásticas em seus hábitos.

"Eu virei uma nova pessoa, [estou] cuidando bem do corpo, da alimentação, deixando o álcool 80% de lado. Bebia todo dia, agora eu bebo de 15 em 15 dias. Antes eu acordava, meu Deus, parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. Hoje não, acordo bem, feliz", confidenciou.

Nattan também falou dos sentimentos de ter se afastado dos palcos. "Foi bastante doloroso, porque tive que ficar longe dos palcos e do público, vendo os meus amigos cantando no Carnaval e eu em casa só vendo. Mas sempre gosto de colocar felicidade a qualquer momento que seja, até nos momentos de tristeza. Então vi o lado bom disso tudo, fiz o tratamento correto, aproveitei para tratar crises alérgicas e refluxo. Voltei preparado, sempre focado em um tratamento ainda com a fono, porque isso não pode parar".