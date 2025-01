RECUPERAÇÃO

Mãe de Alinne Rosa se emociona ao falar sobre a luta da cantora contra depressão: ‘Se recuperando aos poucos’

Valdinete Oliveira celebrou a filha mais ativa e presente em sua carreira artística em homenagem no "Encontro" desta sexta (3)

A cantora Alinne Rosa protagonizou um momento emocionante no programa “Encontro” sexta-feira (3). Durante a atração, a artista recebeu uma homenagem de sua mãe, Valdinete Oliveira, que celebrou a recuperação da filha na luta contra a depressão.

Direto de Salvador, Valdinete comentou sobre a felicidade de ver a filha mais ativa e presente em sua carreira artística. “Eu fico muito feliz que ela está aí no programa. […] Cada sorriso dela me deixa emocionada”, iniciou.

“Quando eu vejo ela se arrumando para viajar, para sair, [porque] pelo o que eu passei com a minha filha, dentro do quarto, chorando…”, completou a matriarca, visivelmente emocionada.

Apesar de nunca ter dado uma pausa na carreira, nos últimos anos Alinne, que acaba de lançar a música “Acredite no seu Axé”, estava cada vez mais afastada de compromissos profissionais, como participações em programas nacionais. Recentemente, a artista fez um desabafo, celebrando o fato de estar mais disposta a anunciar novidades.

“Hoje, graças a Deus, ela está se recuperando aos poucos. Eu fico muito feliz com as pessoas que estão sempre do lado dela. Hoje ela é outra Alinne. […] Te amo, minha filha”, finalizou Valdinete.