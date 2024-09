PRISÃO

Mãe de Deolane segue presa após novo pedido de habeas corpus ser negado

Solange Bezerra continua presa na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, no Recife

A mãe da influenciadora digital Deolane Bezerra teve o segundo pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na noite desta quarta-feira (11). Solange Bezerra continua presa na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, no Recife.

Este foi o segundo pedido de habeas corpus de Solange. No primeiro, a mãe da influenciadora alegou problemas cardíacos, mas o pedido foi negado, de acordo com o Gshow.

Segundo a filha mais velha da família Bezerra, a mãe está sendo investigada por realizar transações financeiras com empresas que estão sendo acusadas de lavar dinheiro. No entanto, o jornalista Leo Dias, em uma publicação, sugeriu que Solange também é suspeita de ter relação com o tráfico de drogas.

Habeas corpus de Deolane também foi negado

Nesta quarta-feira (11), o pedido de habeas corpus da influenciadora foi negado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Na terça-feira (10), Deolane voltou para a Colônia Penal Feminina de Recife, com um mandado de prisão preventiva. As informações são da coluna Segurança, do Jornal do Comércio.