DESABAFO

Irmã de Deolane chora após nome da mãe ser associado a tráfico de drogas

Segundo a filha mais velha da família Bezerra, a mãe está sendo investigada por realizar transações financeiras com empresas que estão sendo acusadas de lavar dinheiro. No entanto, o jornalista Leo Dias publicou que Solange também é suspeita de ter relação com o tráfico de drogas.

Durante a operação Integration, a mãe da família Bezerra alegou que tinha uma renda mensal de R$ 10 mil, mas movimentou mais de R$ 478 mil reais em apenas um mês. No documento que Leo Dias conseguiu acesso, Solange está "envolvida em mídia negativa juntamente com suas sócias, citando supostas atividades relacionadas a tráfico de drogas e sonegação fiscal".

Apesar de não detalhar qual seria suposta relação com o tráfico de drogas, a informação agitou as redes sociais, principalmente após Daniele publicar um vídeo desesperada, pedindo para que todo mundo respeite a família nesse momento.

"Parem, por favor, parem, a gente não aguenta mais. Se um dia vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vão falar coisas que não queriam pelo desespero de ter uma mãe presa, ainda mais com uma notícia dessas. Minha mãe é uma pobre coitada que, com 20 anos, tinha três filhas, saiu do interior de Pernambuco e trabalhou de faxineira, arrumadeira, vendedora, tudo que era possível para criar nós três, não para acontecer o que está acontecendo. Me perdoem se me excedi, é minha mãe que está presa", finalizou.