Mãe de Larissa Manoela estaria devendo e com nome sujo no Serasa

A mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, começou a ter a vida investigada não só pelos fãs da atriz, como também pela mídia. Depois de cometer racismo religioso , agora o nome da matriarca da família foi descoberto no Serasa. Segundo informações do colunista Leo Dias, a mãe de Larissa estaria devendo R$ 599 em pendências comerciais desde abril, e até o momento não houve a quitação. Vale lembrar que a briga entre mãe e filha começou após a atriz ir ao Fantástico para revelar a situação privada familiar.

A ex-global teria renunciado a quantia de R$ 18 milhões em patrimônios para os pais, de modo a tentar manter a cordialidade familiar. No entanto, no último domingo (20), a mãe de Larissa foi novamente exposta no programa da Globo ao revelar que não queria conversa com a jovem no Natal.