Mãe de Larissa Manoela será investigada por racismo religioso

Depois de ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais por, supostamente, ficar com o dinheiro da filha, Larissa Manoela, a mãe da artista, Silvana Taques, será investigada pela polícia. Isso porque o restante da conversa com a famosa vazou na mídia, mostrando Silvana cometendo racismo religioso contra a religião da família de André Luiz Frambach, seu genro.

Segundo o G1, a investigação foi aberta pela Comissão de Combate a Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro logo após a mensagem exposta. Na conversa, Silvana troca Candomblé com Espiritismo, expondo o racismo religioso.

"Esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu Silvana para Larissa no Natal.

Para o coordenador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap), Ivanir dos Santos, a notícia-crime pode ser protocolada, principalmente porque virou um caso público, mesmo sendo um assunto particular, a partir do momento em que Silvana foi exposta na mídia.