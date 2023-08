Mãe de Larissa Manoela diz que se arrepende de ter xingado filha em mensagem

Silvana Taques, mãe da atriz e cantora Larissa Manoela, disse que se arrepende ter de xingado a filha em mensagem enviada no último natal. A relação entre ela e a filha teria se abalado ainda mais após Larissa decidir passar o natal com a família do noivo, o ator André Luiz Frambach.

Nesta segunda-feira (21), a apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, Chris Flores mostrou a segunda parte da entrevista com a mãe da atriz e leu uma nota enviada pelos advogados, repercutindo as novas revelações divulgadas no domingo (20) pelo Fantástico, da TV Globo.

Em um novo trecho de conversa a mãe da atriz xinga e diz que é para ela esquecê-la como mãe. A resposta foi enviada após a jovem enviar uma longa mensagem carinhosa para a mãe na noite de natal. “Vai à merda. Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei”, respondeu.

Sobre essa mensagem, Silvana diz que não leu a mensagem inteira, que estava com raiva, agiu por impulso e que hoje ela se arrepende. A mensagem enviada pelos advogados dos pais de Larissa foi lida por Chris Flores.

#Exclusivo!



Silvana Taques fala sobre mensagem que Larissa Manoela expôs na emissora carioca.



A assessoria da atriz também comentou sobre o caso.#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/ED7U2V6YC7 — Fofocalizando (@pfofocalizando) August 21, 2023

Desvio de R$ 5 milhões

Silvana também justificou o desvio de uma quantia que ultrapassa R$5 milhões das contas da atriz.

O Fantástico detalhou as movimentações bancárias. Em junho do ano passado há transferências de R$ 1,5 milhão; em julho, as movimentações somaram quase R$ 850 mil; em agosto, uma transferência de R$ 500 mil e, num único dia, mais R$ 200 mil. As transações seguiram até os pais perderem acesso à conta, em fevereiro.

A mãe informou que, após vender a casa de Orlando, usou o dinheiro para dar entrada na nova casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, o dinheiro não foi suficiente para pagar todo o valor do novo imóvel. As transferências feitas por Silvana e o marido, mostradas no Fantástico, seriam para pagar concluir o pagamento da casa nova.

Críticas a Chris Flores

Após a divulgação do teaser da entrevista com Silvana Taques no Domingo Legal, neste domingo, 20, Chris Flores enfrentou críticas nas redes sociais. Muitos acusam a jornalista de "tomar partido", por ter procurado a mãe de Larissa Manoela para obter sua versão dos fatos.

"O meu erro foi ser uma pessoa acolhedora", disse Chris. Ela destacou que apenas fez o seu papel como profissional e acrescentou: "todas as portas estão abertas para todos os lados, temos um respeito absurdo pela Larissa. Não existem mágoas e ressentimentos".

No programa Fofocalizando, Chris observou ainda que Larissa decidiu falar com a Globo, "emissora onde possivelmente estará na próxima novela das nove", disse. Por outro lado, Silvana optou pelo SBT, devido ao respeito que a família mantém com a história da emissora.