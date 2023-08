'Vai à merda e esqueça que sou sua mãe', disse Silvana à Larissa Manoela no Natal

Larissa Manoela e a mãe. Crédito: Reprodução

A relação entre Larissa Manoela e os pais teve diversos momentos de tensão. Em um novo trecho de conversa divulgada pelo Fantástico, a mãe da atriz, Silvana Taques, xinga e diz que é para ela esquecê-la como mãe.



A atriz havia convidado os pais para passarem o Natal na casa dos pais de André, o noivo de Larissa, mas não aceitaram. Na noite da véspera de Natal, a atriz enviou uma longa mensagem para Silvana, e diz que sente falta da "melhor amiga".

Silvana respondeu com grossseria: “Vai à merda. Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei”.

Larissa contou que em junho foi impedida de entrar num dos imóveis da família, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela buscava produtos enviados por marcas com as quais tinha contrato: “Não pude entrar. Eu não queria nem chegar a ir até o apartamento, mas sim tirar correspondências e coisas que vinham em meu nome. Mas o meu acesso foi bloqueado”.

O Fantástico detalhou também as movimentações bancárias na conta da atriz. Em junho do ano passado há transferências de R$ 1,5 milhão; em julho, as movimentações somaram quase R$ 850 mil; em agosto, uma transferência de R$ 500 mil e, num único dia, mais R$ 200 mil. As transações seguiram até os pais perderem acesso à conta, em fevereiro.

Segundo a advogada da atriz, Patrícia Proetti, nove imóveis fazem parte das duas empresas que Larissa tinha em sociedade com os pais e das quais ela abriu mão. E mais uma casa comprada fora do país, em nome somente do pai e da mãe. Ao decidir pelo rompimento, a atriz ficou só com um desses imóveis.

Este imóvel foi vendido para ela comprar a casa onde mora com o noivo. Larissa precisou de um crédito imobiliário para completar o valor do imóvel, mas o pedido foi negado.