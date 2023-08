'Fizemos de tudo para ela não aprender pela dor', diz mãe de Larissa Manoela

Crédito: Renata Domingues/Gshow

A mãe da atriz e cantora Larissa Manoela falou pela primeira vez após a entrevista da filha ao no programa Fantástico, da TV Globo. Na ocasião, Larissa contou que rompeu com os pais, seus empresários, por não ter acesso aos seu dinheiro e que abriu mão de uma fortuna de R$18 milhões. Silvana Taques, 52 anos, disse à colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, que 'pecou por zelo' e que fez 'de tudo para ela não aprender pela dor'.



Segundo a coluna, depois da entrevista Silvana e Gilberto Elias dos Santos, pai de Larissa, passaram a sofrer ataques na internet. Silvana é pedagoga e diz que deixou suas atividades há 18 anos para se dedicar exclusivamente à carreira da filha junto com o marido.

"O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e desolação, e de imensa preocupação com ela", disse sobre a entrevista da filha à TV Globo. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela", diz.

Silvana também negou que controlava a filha. "Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos", afirma.

Contra o noivado

A mãe de Larissa Manoela também falou que é contra o relacionamento da filha com o ator André Luiz Frambach. Ele chegou a ser apontado como pivô da briga com os pais. A atriz decidiu morar o com noivo no início deste ano.

"Eu tive uma intuição típica de coração de mãe [ao discordar da decisão da filha]. Eu tenho que aceitar a escolha dela. Mas não necessariamente concordar", confessou à coluna.

Áudios

Silvana também tentou esclarecer o áudio que foi veiculado na reportagem do Fantástico em que ela fala que, a partir daquele momento, "vai ter o título de mãe". A empresária afirma que o trecho foi tirado de contexto e não diz respeito à vida profissional, mas a vida pessoal da filha.

"Nós conversávamos sobre o futuro pessoal dela, e não sobre trabalho. Eu me referia ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe. Eu não queria ter o título de mãe apenas. Eu queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, a pessoa que a ama e sempre amará", diz à Folha.