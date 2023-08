Após 'perder' mansão, Larissa Manoela faz empréstimo para comprar casa

A atriz Larissa Manoela, com apenas 22 anos, e mais de 10 de carreira, conseguiu comprar uma casa para chamar de sua pela primeira vez. Ela, que está em um embate com os pais, Gilberto Elias e Silvana Taques, conseguiu um empréstimo milionário de um banco. Isso só aconteceu depois que a ex-global descobriu que estava sendo, supostamente, lesada pelos pais. Ao revelar sua independência e virar dona da própria carreira, Larissa decidiu deixar uma casa de R$ 9 milhões para os pais.

Atualmente, ela vive em uma casa mais simples com o noivo, André Luiz. O imóvel, no entanto, é o primeiro que Larissa tem em seu nome, mesmo com anos de carreira. O motivo é que os pais nunca colocaram nenhum imóvel no nome da artista ao longo da vida.