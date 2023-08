Larissa Manoela agradece apoio após reportagem do Fantástico: 'Foco no futuro'

Larissa Manoela e os pais. Crédito: Reprodução Instagram

Larissa Manoela se pronunciou, na noite desta segunda-fera (14) sobre a repercussão da sua entrevista para o "Fantástico", da Rede Globo, no último domingo (13).



A atriz agradeceu ao apoio que tem recebido após ter rompido com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, ex-gestores de sua carreira.

"Oi pessoal! Quero usar esse espaço pra agradecer todo apoio que vendo recebendo desde a entrevista concedida ao Fantástico ontem. Quero que saiba que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhado ao meu propósito. Recebi todo amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens", iniciou a artista.

"Sem dúvidas passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se informou seria bem mais difícil. Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês!", escreveu nos stories do Instagram.

Entenda o caso

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais no início do ano, que, até então, eram os administradores de sua carreira. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles.

No domingo, ela revelou detalhes sobre o caso e revelou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre sua situação financeira. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. "Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais", declarou.