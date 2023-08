Pais de Larissa Manoela rebatem falas da filha: 'Ingratidão'

Diante das acusações da atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, sobre a relação difícil com a família que resultou em rompimento, os pais dela rebateram as informações por meio de nota enviada ao programa "Fantástico". Silvana Taques e Gilberto Elias afirmam que a filha "falta com a verdade". Segundo a artista, ela não tinha direito ao próprio dinheiro e não sabia o valor da sua fortuna.



"Todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou”, afirma a nota. De acordo com eles, “não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento”.