Noivo de Larissa Manoela faz publicação em apoio à noiva: 'Livre como deve ser'

Depois da repercussão envolvendo Larissa Manoela, e sua família, exposta no Fantástico na noite deste domingo (13), na Globo, o noivo da artista, André Luiz Frambach, defendeu a amada nas redes sociais. Na reportagem exibida pela revista eletrônica, Larissa revela que os pais, Gilberto e Silvana Elias dos Santos, a enganaram durante anos sobre o patrimônio dela. Com isso, para continuar mantendo a família unida, ela decidiu abrir mão de R$ 18 milhões.

Durante a entrevista no Fantástico, Larissa, que tem 22 anos, reforça que, atualmente, André é sua escolha pessoal, o parceiro de vida para construir o futuro. No entanto, toda a situação envolvendo o patrimônio e as mentiras ocorreram antes da entrada do ator na vida da influenciadora.