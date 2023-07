Larissa Manoela abre auditoria contra mãe para apurar o que aconteceu com sua fortuna

Em mais um capítulo do ruído entre Larissa Manoela e a sua mãe, Silvana Taques, a atriz deu um novo passo na investigação sobre a sua fortuna e teria aberto uma auditoria para apurar o que aconteceu com o seu patrimônio quando Silvana detinha da tutela. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias.



Recentemente, a artista teria descoberto que a mãe vendeu uma mansão no valor de R$ 5,3 milhões que a jovem possuía em Orlando, nos Estados Unidos. O negócio teria sido feito sem o consentimento de Larissa, que agora quer saber o que aconteceu com o dinheiro recebido pela casa.