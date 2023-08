Pais de Larissa Manoela falam pela primeira vez sobre rompimento

Os pais de Larissa Manoela, Silvana Taques e Gilberto Elias, se pronunciaram sobre o afastamento da filha. Eles enviaram uma carta aberta ao programa Fofocalizando do SBT. Nas últimas semanas, a atriz tem falado com entusiasmo sobre ter assumido a gestão da própria carreira, até então sob responsabilidade de seus pais. Segundo o colunista Lucas Pasin, a atriz quis fugir de um sentimento de "prisão" criada dentro de casa após descobrir movimentações financeiras feitas com o seu dinheiro e sem autorização.