Larissa Manoela revela por que rompeu com os pais: 'não sabia o que recebia'

"Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago”. A declaração da atriz Larissa Manoela é sobre o rompimento com os próprios pais, que eram administradores sua carreira até os últimos meses. Por divergências com os dois, Larissa decidiu abrir mão de tudo que ganhou em 18 anos de trabalho. Em entrevista ao Fantástico que irá ao ar neste domingo (13), ela falou pela primeira vez sobre como era o controle de seu dinheiro e deu detalhes inéditos sobre a briga.

Na conversa com a repórter Renata Capucci, Larissa chegou a mostrar um áudio em que pede uma transferência ao pai para comprar milho, sorvete e mate na praia em que estava.

A atriz trabalha desde os quatro anos mas, no início de 2023, decidiu romper com os pais. A entrevista completa será exibida neste domingo, no Fantástico, a partir das 20h30.