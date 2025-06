variedades

7 curiosidades interessantes sobre os esquilos

Esses pequenos mamíferos têm hábitos surpreendentes, que vão além do que os vídeos fofos mostram nas redes sociais

Os esquilos são pequenos mamíferos roedores da família Sciuridae e estão entre os animais silvestres mais adoráveis e carismáticos do mundo. Com olhos grandes, caudas peludas e comportamento curioso, eles são presença frequente em parques, florestas e até ambientes urbanos. Nos últimos anos, ganharam ainda mais popularidade nas redes sociais com vídeos em que aparecem comendo com as patinhas, se limpando ou interagindo com humanos. >