Quanto Larissa Manoela ganhava na Globo e SBT? Confira valores

Larissa Manoela no SBT e Globo. Crédito: Redes sociais

A atriz Larissa Manoela continua sendo um dos assuntos mais comentados das redes sociais após a entrevista que deu para o Fantástico na noite deste domingo (13), na Globo. A atriz, começou a carreira bem nova, tinha salários altos na emissora da família Marinho e no SBT.

No entanto, a famosa não conseguia ver o dinheiro entrando, já que recebia uma certa quantia mensalmente dos pais. Na conversa, ela revelou que precisava pedir PIX para conseguir pagar comidas até na praia.

Com a repercussão no Brasil, muitos internautas ficaram curiosos para saber quanto a eterna "Maria Joaquina", de Chiquititas, ganhava nas duas emissoras. Conforme o site Caras, a artista ganhava R$ 120 mil quando estava fazendo a novela Além da Ilusão, na Globo. Ela não renovou o contrato, pegando todos de surpresa.

Já na emissora de Silvio Santos, onde começou a carreira de atriz, ela recebia em torno de R$ 70 mil. O salário chegava a ser maior do que alguns apresentadores da casa recebia, já que ela levava audiência devido à fama.

Mesmo com os salários altos em novelas, além de publicidades e até uma linha telefônica, Larissa não conseguia entender o motivo de não ter o salário completo em suas mãos. Com as brigas familiares, a famosa decidiu abrir mão do patrimônio de R$ 18 milhões.

Em contrapartida, os pais da artista negaram as informações que Larissa deu no Fantástico, alegando que a atriz sabia de todas as transações, principalmente quanto ela recebia de cada empresa que os pais criaram.