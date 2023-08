Larissa Manoela não tinha plano de saúde nem conta bancária, dizem advogados

Nesta quarta-feira, 16, mais uma informação sobre o caso de Larissa Manoela veio à tona. A Proetti Advogados, assessoria jurídica da atriz, divulgou nota que detalha a situação bancária, imobiliária e até do plano de saúde de Larissa.



De acordo com a nota, a atriz ficou meses sem plano de saúde devido à dificuldade da relação com os pais, Silvana e Gilberto. Com as tentativas frustradas de negociação, "assuntos importantes como o plano de saúde da atriz não foram repassados para ela, que ficou mais de três meses sem plano e descobriu por um acaso a situação", afirmam os advogados.

Ainda, o comunicado ressalta que Larissa não tinha sequer uma conta bancária em seu nome até 2022. "As contas que existiam eram jurídicas e geridas pelos pais. Gilberto e Silvana fizeram transferências volumosas de dinheiro da conta jurídica para a conta pessoal, deixando-a sem recursos".

"Tudo isso antes de Larissa abrir mão de todos os bens apurados", lembra a nota.

A atriz, cujo patrimônio era avaliado em R$ 18 milhões, também não tinha muitos bens. Segundo a assessoria jurídica, "de todos os 11 imóveis adquiridos por meio do trabalho de Larissa Manoela, apenas um deles estava em seu nome". O imóvel seria um apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro. O restante estava no nome de empresas ou diretamente no nome de seus pais.

"O imóvel que era de sua propriedade foi vendido para, junto com um empréstimo, a atriz adquirir uma casa. Larissa está pagando essa residência. A atriz também conseguiu ter a posse do seu carro, que estava no nome de uma das empresas. Vale ressaltar que, em 18 anos de carreira, esse é o primeiro bem adquirido pela própria atriz e que está exclusivamente no nome dela", declarou a assessoria jurídica.