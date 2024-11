FAMOSOS

Mãe de Sabrina Sato fala sobre perda do bebê: 'Tudo no tempo de Deus'

Apresentadora estava grávida de 11 semanas

Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 12:09

Sabrina Sato Crédito: Reprodução

A mãe de Sabrina Sato, Kika Sato, se manifestou sobre a morte do neto ou neta que a filha estava esperando. A apresentadora, que estava grávida de 11 semanas, perdeu o bebê que esperava, fruto do relacionamento com Nicolas Prattes.

Kika usou as redes sociais para manifestar apoio à filha e ao genro. Ela comentou em uma foto postada por um fã clube, que lamentava a situação. "Sabemos que o amor de vocês é capaz de superar qualquer obstáculo. Que a união de vocês seja um refúgio de força e que vocês encontrem conforto um no outro. Estamos enviando nossas orações e toda a nossa energia positiva para vocês", dizia a publicação. "Tudo no tempo de Deus", respondeu Kika.

A irmã de Sabrina, Karina Sato, também se manifestou. "Que lindo! Obrigada por tanto amor".