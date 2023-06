Mãe emociona web ao reencontrar filho que estava há 16 dias em coma; assista

Um vídeo que deixou diversos internautas em prantos. A jovem Tayane Granda compartilhou com os seguidores o momento que reencontrou o filho, que ficou 16 dias em coma no hospital.



O pequeno foi diagnosticado com uma doença rara, chamada epidermólise bolhosa, e precisa de acompanhamento médico intenso e atencioso.



No vídeo é possível ver a ansiedade da mãe andando pelo corredor e chegando até o quarto do filho, o pequeno Guilherme. Ao ver o menino, que estava mexendo no celular, a mãe chama pelo menino, que grita "mamãe", emocionando a todos que assistia o vídeo.