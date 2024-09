REVELAÇÕES

Maggie Smith nunca viu 'Downton Abbey' e não sentiu que atuou em 'Harry Potter'

Em 2004, a atriz concedeu uma entrevista ao The Guardian para falar, dentre outros temas, sobre a estreia do filme Ladies In Lavender. Ela foi descrita pelo jornal como "uma atriz que sabia transitar por extremos" por conseguir dominar com propriedade a comédia e o drama.