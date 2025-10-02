MOMENTO DELAS

Mainha's Party: encontro no Rio Vermelho promove lazer e diversão para mães

Festa acontece neste sábado (2)

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:01

Mainha's Party terá show de Samba de Pretas Crédito: Divulgação

Um espaço onde as mães possam celebrar um momento voltado totalmente para elas. Assim será a Mainha’s Party, que acontece neste sábado (4), no Boteco da Tetê, no Rio Vermelho.

O encontro, que começa às 15h – horário pensado para caber na rotina das mães –, reunirá mulheres em uma tarde de música e dança, com direito a show do Samba de Pretas. Os ingressos, que agora estão no segundo lote, custam a partir de R$60 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

A Mainha’s Party nasceu quando a engenheira civil e produtora Rachel Moreira, de 36 anos, percebeu a dificuldade de suas amigas mães de se divertirem. Ela já organizava encontros com amigas que moram perto e levam os filhos para brincar na mesma praça, e percebia que a culpa e a sensação de insuficiência eram sempre tópicos nas conversas.

“Eu vou ficar feliz se essa mãe, por três horinhas, se reconectar consigo mesma e puder dizer: ‘pô, eu estou aqui cantando, dançando, não sou menos mãe porque estou me divertindo, eu só quero tomar uma cerveja gelada por um tempinho. Meu filho está bem, está sendo cuidado por uma outra pessoa e eu estou no meu momento’. Eu quero criar uma comunidade. Quero que ela encontre outra mãe e se identifique, se sinta pertencente a um grupo”, diz Rachel.

Segundo ela, a ideia é contemplar primeiro as mães que têm rede de apoio, mas não têm o costume de deixá-los sob os cuidados de outras pessoas e tirar um tempo para elas mesmas. “Até deixam com o pai quando vão fazer um trabalho ou estudar, mas para se divertir, nunca. Então, a ideia é desmistificar isso e elas estarem sem as crianças, porque não vão ser menos mães por se divertirem sem as crianças”, afirma.