Maior feira de vinhos do Nordeste acontece nesta sexta e sábado em Salvador

Nesta edição, serão mais dez expositores

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de abril de 2024 às 15:49

Feira de vinhos do Nordeste Crédito: Divulgação

O Bahia Vinho Show, consolidado como o maior e mais diversificado evento de vinhos do Nordeste, vai iniciar a sua 10ª edição nesta sexta-feira (03), no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. Os apreciadores poderão degustar e adquirir vinhos com preço de distribuidor na feira que, neste ano, terá mais de 150 rótulos disponíveis.

A prática da harmonização também está garantida com o acesso a mesas de queijos e pães. Nesta edição, serão mais dez expositores entre importadores, distribuidores e produtores que guardam a certeza de que sabores autênticos da Bahia e do mundo estarão presentes.

Outro momento aguardado pelo público baiano são as palestras ofertadas pelo evento, organizado pelo Clube Gourmet da Bahia. No dia da abertura, sexta-feira, o destaque é a conferência com o prestigiado enólogo Marcelo Petroli, que vai relembrar os desafios e sucessos ao longo de sua gestão na premiada vinícola UVVA.

Sob o tema ‘Chapada Diamantina: O Novo Terroir do Brasil’, Petroli detalha que o domínio da tecnologia e a apuração técnica do sistema de dupla poda de manejo do vinhedo fazem com que o terroir da Bahia seja promissor. “Temos dois polos produtores aqui, um no norte do estado e outro na Chapada, por isso, são vinhos muito distintos entre si, trazendo uma complexidade de sabores, o que, com certeza, impulsiona a Bahia como muito promissora na produção de vinhos, exatamente por essa diversidade”.

Ciente do crescente e consistente interesse do público na área, o enólogo convida todos os apaixonados pela bebida a apurarem o conhecimento na área através do estudo teórico e prático, como na sua palestra. “Queremos desmistificar que o vinho é para poucos. Hoje, já é possível fazer enoturismo na Bahia. Na UVVA, por exemplo, temos uma equipe de enólogos exclusivos para o atendimento e quem nos visita sai com uma experiência fantástica quanto ao conhecimento do terroir e degustações de vinhos”.

No sábado (04), a condução da palestra ‘Vinhos ao redor do mundo’ fica a cargo do Sommelier Jaime D’Oliveira. Na ocasião, ele abordará os principais países, regiões locais e principais uvas(castas) emblemáticas e autóctones e vinhos pelo mundo. Os ingressos para o Bahia Vinho Show já podem ser adquiridos pelo Ticketmax. A classificação etária do evento é para maiores de 18 anos.

Menu Vinho Show

A grande novidade do Bahia Vinho Show este ano é a realização do Menu Vinho Show, iniciativa que acontece desde o dia 19 de abril com restaurantes selecionados de Salvador e Região Metropolitana. Conforme a parceria, chefs, Sommeliers e distribuidores se debruçaram na escolha de pratos que harmonizam com os vinhos que fazem parte do catálogo dos expositores do evento. A harmonização foi pensada considerando os pratos principais.

A refeição completa, no entanto, é acompanhada de entrada e sobremesa. A experiência está disponível até o sábado, o valor dos menus está disponível na página do Instagram do Bahia Vinho Show e dos restaurantes.

Veja a lista dos menus fornecidos pelos restaurantes participantes:

Riz Bistrô: O prato principal do menu é um risoto de camarão grelhado, finalizado com queijo brie e molho pesto. A refeição será acompanhada de um delicioso vinho perfeitamente harmonizado, o Codici Puglia Bianco, da Sotero Vinhos.

La Lupa: O estabelecimento apostou na receita clássica romana do Spaghetti alla Carbonara que harmoniza com uma taça do vinho Solopaca Rosso Sannio, da Vinífera Import.

Busca Beers Bistrô: Preparou duas opções de menu. A primeira é composta pelo Noble Meats, composto por seleção de carnes nobres de Shouldier, Maminha e Denver, acompanhado do vinho Decauville Sirah. Já a segunda opção é uma Pasta Provençal composta por molho de tomate e camarão. O vinho para harmonizar é o Solopaca Bianco. Os vinhos são da Vinífera Import.

Vini Figueira Mar: O restaurante oferece filé mignon ao molho demi glace de goiabada com purê de feijão-verde, acompanhado do vinho Essencial Ancelotta, da Sotero Vinhos.

Vishnu: O estabelecimento indiano preparou um Super Thali composto por três proteínas (Mutton Korma, Kodi Kobbari Massala e Mutton Korma) harmonizados pelo La Silla Carménère, um vinho que integra o catálogo da Vinífera Import.

Muy Massa: Preparou um autêntico risoto carbonara italiano. O vinho de acompanhamento é o Ola Po Chardonnay, disponível no catálogo da Sotero Vinhos.