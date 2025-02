CARNAVAL

Malê Debalê elege novos Reis e Rainhas

Vencedores agora carregam o título de representantes da beleza negra do bloco afro

Esther Morais

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 07:45

Rei e rainha do bloco Malê Debalê em 2024 Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Responsáveis por carregar o título de representantes da beleza negra do bloco afro, os vencedores do Concurso Negra e Negro Malê 2025 foram eleitos na noite do último domingo (16) na sede do Malê Debalê, no bairro de Itapuã, em Salvador. >

Após uma disputa acirrada e apresentações cheias de energia e identidade, os vencedores foram coroados em um evento repleto de música, dança e celebração. Os novos Negra e Negro Malê 2025 devem participar de ações culturais do bloco, incluindo o aguardado desfile oficial pelas ruas de Itapuã e outras atividades promovidas pelo Malê Debalê. Ainda terão destaque especial durante as apresentações do bloco e brilharão no Carnaval de Salvador. >

Confira os vencedores do concurso:

Negra Malê 2025>

1º Lugar: Raissa Rocha, do bairro do Garcia>

2º Lugar: Ayla Thailane, do bairro de Itapuã>

3º Lugar: Flávia Machado, do bairro de Itapuã>

Negro Malê 2025>

1º Lugar: Rodrigo de Oliveira, do bairro do Curuzu>

2º Lugar: Deivison Santiago, do bairro do Cabula>

3º Lugar: Afrânio Almeida, do bairro de Itapuã>

Para o presidente do bloco, Cláudio de Araújo, o concurso reforça a missão do Malê em valorizar a identidade afro-brasileira. “Mais do que um título, essa vitória representa a força e o orgulho de nossa ancestralidade. O Malê segue firme no propósito de enaltecer a cultura negra, e os nossos vencedores deste ano são grandes exemplos disso", afirma. >