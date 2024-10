TODO DE CROCHÊ

"Mania de Você": Vestido de noiva de Viola foi feito na Bahia e custa R$ 13,5 mil

O vestido de crochê de Viola, personagem de Gabz em "Mania de Você", foi feito na Bahia. A peça foi um achado da figurinista titular na novela Labibe Simão, que buscava por um look bridal que refletisse o espírito da personagem e enaltecesse a cultura brasileira.

Segundo a Vogue, a figurinista e sua equipe procuraram por artesãos e estilistas brasileiros que trabalhassem manualmente. "Essa busca envolveu um esforço coletivo de toda a equipe e assim chegamos até Andrea Almeida, que eu já conhecia, mas com quem ainda não havia trabalhado", conta.

Segundo Labibe, o look vestiu perfeitamente a atriz, "sem necessidade de ajustes". "Foi um encontro perfeito".

O vestido está à venda no site da marca por R$13.500,00 . A loja fica em Trancoso, no Sul da Bahia.

Quem arrematou o look foi Junia Machado, joalheira carioca, quem fez o arranjo de cabelo da noiva. "Seguimos o mesmo processo criativo do vestido. Foi uma peça que se alinhou com tudo o que havíamos planejado. Nos inspiramos nos fios das redes de pescadores e nas escamas de peixe para compor o look”, completa a figurinista.