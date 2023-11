Crochê: tradicional e cada vez mais atual

O crochê é uma manualidade muito familiar, predominantemente feminina, por ter tido seu ensino amplamente difundido no Brasil nas escolas, entre as décadas de 1940 e 1950. Muitas pessoas possuem parentes (avós, tias, mães) que aprenderam e passaram de geração a geração essa arte de transformar linhas em peças de roupas e decoração.



Agora esse fazer artesanal ganhou uma enorme evidência na moda e tem sido valorizado por marcas nacionais, internacionais e revisitado por novos criadores de uma forma inventiva, refinando seu uso e aprimorando seu design. Peças em crochê possuem bossa suficiente para serem os protagonistas dos looks e quando fazem um diálogo com outros itens de estética totalmente distinta, como o esportivo urbano, produzem composições com status fashion contemporâneo e descolado. Garimpamos achados feitos à mão, coloridos, em um brechó de Salvador e combinamos com outros elementos streetwear para provar que quanto mais diversa a mistura mais acertada ela é quando se quer um estilo único de vestir.