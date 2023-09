Manoel Soares emociona a web com vídeo acalmando filho autista

O jornalista Manoel Soares emocionou a web nessa segunda-feira, 11, após postar um vídeo na rede social acalmando seu filho Ezequiel, de 4 anos de idade, que é autista e estava em uma crise de regulação. Na gravação, é possível ver Ezequiel deitado no chão e Soares tentando levantá-lo com brincadeiras.



“Não é com gritos ou impondo nossa autoridade que educamos uma criança autista. Mais importante que ensinar a ela as regras sociais de nosso mundo, é entender as regras sociais do mundo dela”, disse o apresentador na legenda do vídeo que foi postado.